Occhio a Laurienté, da Sassuolo: è nella lista del Napoli come alternativa ai grandi nomi

Armand Laurienté è rimasto al Sassuolo. Almeno per ora. L'esterno offensivo francese rimane in attesa di una nuova sistemazione e sono diversi i club che stanno seguendo gli sviluppi di una vicenda sempre più intricata dopo le due trattative saltata con Sunderland e Fenerbahce. In questa direzione - riferisce il portale Sassuolonews.net - il Napoli starebbe monitorando la situazione continuando a sondare il terreno per il classe '98.

Qualora gli obiettivi di mercato degli azzurri (da Grealish a Sterling passando per Garnacho e Kevin) non dovessero andare in porto, potrebbe tornare di moda il nome dell'esterno d'attacco francese, individuato come possibile alternativa dopo un'ottima stagione in Serie B con 33 presenze e 18 gol che gli sono valsi il titolo di capocannoniere. Pertanto, in tal senso, non resta che attendere ulteriori sviluppi.

Nei giorni scorsi l'agente del francese ha aperto le porte a un possibile passaggio in azzurro alla corte di Antonio Conte: "Lui è intelligente, una chiamata del Napoli può far piacere e sicuramente la si prenderebbe in considerazione perché di certo essere allenato da Conte può fargli piacere. Armand ha tante richieste in questo momento e stiamo valutando tutto quello che c’è sul tavolo. Faremo le giuste valutazioni, per ora a me il Napoli non ha chiamato, poi non so tra due giorni cosa può succedere. In questo momento faccio fatica a dire come potrebbe lavorare Conte con gli esterni, ma Laurientè sarebbe disposto ad avere un’attitudine simile a quella di Politano, non credo avrebbe difficoltà nel fare la doppia fase”.