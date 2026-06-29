Conte, futuro in Arabia? L'Al Ittihad è pronto a ricoprirlo d'oro: i dettagli

vedi letture

Antonio Conte potrebbe finire in Arabia Saudita, ma occhio anche alla pista Nazionale: le ultime sul futuro dell'ormai ex azzurro.

Il futuro di Antonio Conte potrebbe essere lontano dall'Italia. Dopo l'addio al Napoli, l'ex tecnico azzurro è finito nel mirino dell'Al-Ittihad, club saudita alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la separazione da Sergio Conceiçao La società sarebbe pronta a presentare a Conte una proposta economica di altissimo livello, anche se al momento non è ancora arrivata un'offerta ufficiale.

Conte, occhio anche alla Nazionale

L'Al-Ittihad è alla ricerca di un tecnico europeo vincente e considera l'ex allenatore del Napoli il profilo ideale per rilanciare il progetto. Resta però aperta anche l'ipotesi Nazionale: qualora la FIGC dovesse orientarsi su Roberto Mancini, per Conte resterebbero due opzioni, un anno sabbatico oppure l'esperienza all'estero, con la pista saudita che oggi appare la più concreta.