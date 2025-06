Osimhen, al Galatasaray sono convinti di riuscire a chiudere l'affare

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive di Victor Osimhen, attaccante del Napoli in forza al Galatarasay, e del suo futuro, dopo il all'Al-Hilal e il suo futuro ancora in bilico. Il club di De Laurentiis non fa sconti e continua a chiedere il pagamento della clausola da 75 milioni di euro per lasciarlo partire.

"I soldi servono, per finanziare questo mercato faraonico che il Napoli sta attrezzando: ovvio che a portarli debba essere Victor Osimhen, lui più degli altri, e quei settantacinque milioni a cui De Laurentiis ha dovuto rinunciare per il no all’Al Hilal resteranno la legittima pretesa per il futuro. Al Galatasaray sono certi che riusciranno a chiudere l’affare, ma la clausola non diminuisce, neanche di un centesimo, e va riconosciuta per intero".