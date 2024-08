Osimhen-Arsenal? Intanto i Gunners spendono altrove: vicino Merino per 25mln

La cessione di Victor Osimhen diventa sempre più complicata per il Napoli: le uniche squadre che ad oggi sembrano rimaste sono il Paris Saint Germain, i club dell'Arabia Saudita - che continua a seguire il giocatore ma il cui progetto non convince appieno il nigeriano - e l'Arsenal. L'ostacolo principale rimane la clausola rescissoria da 130 milioni di euro, giudicata alta dalle pretendenti europee.

Intanto però proprio l'Arsenal interviene sul mercato per rinfrorzare altri reparti. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, i Gunners continuano a lavorare attivamente per l'acquisto di Mikel Merino: il centrocampista spagnolo ha già accettato la destinazione e si trasferirebbe in Premier League per 25 milioni di euro. Resta da trovare solo l'intesa totale con la Real Sociedad, ma cio che è certo è che quei pochi club apparentemente interessati ad Osimhen per ora si concentrano altrove.

🚨️ Arsenal remain in active talks to complete Mikel Merino deal, more steps to follow.



Merino has agreed on personal terms with Arsenal, clubs keep working on deal structure/payment terms; fee over €25m.



Atlético and Barça, already informed of Merino’s desire to join #AFC. pic.twitter.com/bBVSCnyiaS