Osimhen-Chelsea? Intanto i Blues spendono altrove: preso Neto a 60mln

La cessione di Victor Osimhen è molto complicata per il Napoli: le uniche squadre che ad oggi sembrano rimaste sono il Paris Saint Germain, i club dell'Arabia Saudita - che continua a seguire il giocatore ma il cui progetto non convince appieno il nigeriano - l'Arsenal e il Chelsea. L'ostacolo principale rimane la clausola rescissoria da 130 milioni di euro, giudicata alta dalle pretendenti europee.

Intanto però proprio il Chelsea interviene sul mercato spendendo molti soldi per un altro attaccante, dopo l'acquisto di Omorodion. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, il club londinese ha chiuso per Pedro Neto dai Wolves. Affare da 60 milioni più di tre di bonus, con visite mediche già prenotate.

🚨 Pedro Neto to Chelsea, here we go! Wolves accept bid worth €60m fixed fee plus €3m add-ons as almost matches initial price tag.



Neto’s agent Mendes has agreed on personal terms with Chelsea.



Medical tests booked for Pedro at #CFC with Wolves keen on Ajax’s Carlos Forbes. pic.twitter.com/mrWt3Y4WFn