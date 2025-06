Osimhen, chiesta cifra choc di ingaggio all'Al-Hilal per trasferirsi

Victor Osimhen guida l'elenco dei giocatori di rientro al Napoli solo virtualmente. Erano altrove in prestito e ripartiranno da un'altra parte, chissà dove, a seconda delle traiettorie del mercato. Osi si è confermato centravanti famelico anche in Turchia. Con Mertens al Galatasaray ha vinto la Super Lig segnando 26 gol (37 in stagione) e ha una clausola da 75 milioni.

L'Al-Hilal di Inzaghi lo tenta, il Gala spera di convincerlo a restare. Il suo agente tratta le cifre del futuro stipendio. La richiesta è elevata: 40 milioni a stagione per andare in Arabia. Per questo i club di Premier al momento sono lontani. De Laurentiis aspetta: la clausola è lì, nessuno sconto. Di sicuro, Osi non resterà al Napoli. Destino simile per tutti gli altri. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.