Osimhen, dalla Nigeria: 4 club disposti a pagare la clausola a gennaio, la situazione

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? Il nigeriano si è trasferito la scorsa estate in prestito dal Napoli al Galatasaray, ma resta di proprietà del club azzurro e nelle prossime finestre di mercato il rebus legato al suo avvenire tornerà d'attualità.

Secondo quanto riferito su X dal giornalista nigeriano di Wazobia Max Tv, Buchi Laba, quattro club hanno contattato il Napoli per arrivare a Victor Osimhen. Sono disposti a pagare la nuova clausola rescissoria di 75 milioni di sterline. Sono disperati, scrive il collega, ma ciò non accadrà perché Victor ha detto al Galatasaray che non se ne andrà nel gennaio 2025.

Four clubs have reached out to Napoli wanting to do a deal for Victor Osimhen! Willing to pay the new release clause of £75m. They’re desperate but that won’t happen cos Victor has given Galatasaray his words that he won’t leave in January 2025.



