Osimhen-Galatasaray, affare entra nel vivo: vicepresidente turco è arrivato a Milano

Abdullah Kavukçu, vicepresidente operativo del Galatasaray, è sbarcato a Milano con un volo privato proveniente da Istanbul. Al centro del viaggio ci sono diverse trattative di mercato che coinvolgono club italiani. In primis, si attende la risoluzione del prestito di Álvaro Morata con il club turco, passaggio necessario per permettere all’attaccante spagnolo di trasferirsi ufficialmente al Como.

Nei prossimi giorni - riferisce la redazione di Sky Sport - Kavukçu potrebbe incontrare anche i rappresentanti di Napoli e Inter per discutere altre operazioni in corso, tra cui quelle relative a Victor Osimhen e Hakan Calhanoglu. Il Napoli non fa passi indietro sul nigeriano: l’attaccante lascerà il club soltanto nel caso in cui venga pagata interamente la clausola rescissoria. Per quanto riguarda Calhanoglu, l’Inter ha fissato il prezzo: serviranno almeno 30 milioni di euro. La trattativa però, nel caso, dovrebbe partire prima del ritiro precampionato. In caso contrario il numero 20 rimarrà in nerazzurro.