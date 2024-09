Osimhen-Galatasaray, Romano: "Accetta il prestito, ma vuole clausola a 75mln"

Victor Osimhen al Galatasaray in prestito, ormai ci siamo. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, il bomber azzurro ha accettato di trasferirsi in prestito al club turco, ma impone delle condizioni. Osimhen vuole che nel rinnovo di contratto la clausola rescissoria venga abbassata a 75 milioni di euro, dai 130 attuali. In più il nigeriano chiede una clausola rescissoria per gennaio nel caso in cui i top club si rivolgano a lui per un trasferimento.

🚨🟡 Victor Osimhen has accepted to join Galatasaray on loan.



Understand Osimhen’s now asking for release clause at Napoli to become €75m instead of €130m…



…also wants a break clause for January in case top clubs approach him over move.



Final points being discussed. ⏳✈️ pic.twitter.com/6IOymCKCGO