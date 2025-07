Osimhen-Galatasaray, Sky: Manna torna a Napoli, dirigenza turca a Milano fino a quando non chiude

Continua ad oltranza la trattativa tra Napoli e Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen. Intanto, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è tornato a Napoli, non è più a Milano insieme ai dirigenti del Galatasaray che sono rimasti in Italia, riferisce Sky Sport. Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato, Luca Cilli ha raccontato la giornata della dirigenza: “I dirigenti del Galatasaray sono ancora qui a Milano, li abbiamo incontrati oggi nel cuore della città. L’intenzione è quella di trovare una soluzione e soprattutto e soprattutto riuscire a completare l’acquisto di Osimhen, il grande obiettivo di mercato del Galatasaray.

C’è grande attenzione mediatica anche in Turchia per questa trattativa, sono arrivati da Istanbul anche alcuni colleghi per seguire l’evolversi di questa situazione e non solo. Infatti ci sono anche tantissimi tifosi del Galatasaray che vivono a Milano, che oggi hanno cercato di chiedere informazioni al vice-presidente del Gala. Il dirigente turco e l’intermediario della trattativa resteranno in città fino a quando ci sarà modo di procedere. Quindi sia nelle prossime ore che nei prossimi giorni si lavorerà verso questa direzione e trovare una soluzione che possa andare bene a tutti, al Napoli e allo stesso attaccante”.