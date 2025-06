Osimhen ha rifiutato 160mln: svelato il vero motivo del 'no' all'Al-Hilal

vedi letture

160 milioni: questa la cifra rifiutata da Victor Osimhen dopo il no all'Al-Hilal per un'operazione che sembrava ormai chiusa. Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla anche di quelle che sono state le motivazioni alla base della decisione del centravanti di non prendere in considerazione il trasferimento in Saudi Pro League.

"In realtà l’idea era di mettere nero su bianco già in questi giorni, considerando la proposta shock dell’Al-Hilal: 40 milioni di euro a stagione per quattro anni, pur di convincere Osi ad accettare il trasferimento in Saudi e di conseguenza di consegnarlo a Simone Inzaghi in tempo utile per il Mondiale per club. Risposta: no, grazie. Niente da fare: domenica Victor ha deciso di rinunciare a 160 milioni, almeno per il momento, adducendo come motivazione la scelta professionale", si legge.