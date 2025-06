Obiettivo del Napoli, Kang-in Lee: "Futuro? Non so se sarà ancora al PSG"

Kang-in Lee è stato protagonista nella netta vittoria della Corea del Sud contro il Kuwait (4-0) nel terzo turno delle qualificazioni asiatiche al Mondiale 2026. Il fantasista classe 2001 ha messo a segno un gol - il primo in tutte le competizioni dopo tre mesi - e si è guadagnato il premio di miglior giocatore del match. Al termine della gara il centrocampista offensivo obiettivo di mercato del Napoli ha parlato del suo futuro.

Le sue parole, però, non hanno chiarito la prossima destinazione: “Onestamente non so cosa succederà, non so se il mio futuro sarà ancora al Paris Saint-Germain. Ma che io sia al PSG, in un altro club o con la nazionale, cercherò sempre di dare il meglio di me stesso, di mantenermi in forma e di essere utile alla squadra”, ha dichiarato in conferenza stampa. Il talento sudcoreano, reduce da un'annata complicata a Parigi con poco spazio a disposizione, è ora al centro del mercato. Da tempo ormai il trequartista asiatico è finito nel mirino del Napoli, oltre che di diversi club di Premier League, tra cui l'Arsenal.