Osimhen ha scelto e l'affare può sbloccare la seconda fase del mercato

vedi letture

Altra giornata frenetica per il mercato del Napoli ad una settimana dal raduno di Castel Volturno. Dopo De Bruyne e Marianucci, il club partenopeo ha definito l'arrivo di Noa Lang in ogni dettaglio ma l'obiettivo è consegnare ad Antonio Conte per il primo giorno di ritiro a Dimaro anche il quarto rinforzo, ovvero Sam Beukema, il difensore centrale individuato da tempo come co-titolare da affiancare a Rrahmani e Buongiorno ed in questo senso c'è stato un ulteriore rilancio, superando la quota dei 30mln di euro con l'aggiunta di alcuni bonus per avvicinare le richieste del Bologna e chiudere definitivamente i giochi. Non mancano le altre operazioni da sbloccare, dal secondo esterno offensivo con Ndoye sempre in pole, al vice-Di Lorenzo con il possibile rilancio anche per Juanlu Sanchez del Siviglia con cui Manna ha già un accordo blindato, ma questi sono giorni decisivi anche per l'addio di Victor Osimhen che può dare un impulso diverso a tutta la seconda parte del mercato.

Victor ha scelto il Galatasaray

Ed è già un ottimo punto di partenza, considerando l'incertezze delle ultime settimane ed i rumors su una strategia da mettere in piedi a fine agosto. Nulla di tutto questo. Il nigeriano ha già concordato i propri termini personali con il Galatasaray che andrà persino oltre l'attuale ingaggio pur di riportarlo in Turchia. Ora la partita si gioca tra le due società: la prima offerta da 60mln di euro è stata rispedita al mittente da De Laurentiis, ma già nelle prossime ore ci sarà un nuovo tentativo per provare ad avvicinare quota 70 e chi lavora all'operazione lascia filtrare ottimismo. Il Napoli dall'altro lato già da tempo sembra aperto alla cessione ai 75mln di euro della clausola, ma anche senza esercitarla, quindi dilazionando il pagamento. Con un passo in avanti sulla base fissa e l'aggiunta di bonus, il Napoli potrebbe evitare una nuova telenovela estiva ed avere più certezze sul budget per completare il mercato.

L'attesa per il centravanti

Non solo un altro esterno offensivo, un laterale destro e probabilmente un centrocampista per completare il reparto. Il Napoli ha intenzione di fare un investimento importante per un altro centravanti e l'esito della vicenda Osimhen - soprattutto per la cifra e le modalità dell'addio - può spostare non poco le valutazioni. Il Napoli è disposto ad arrivare ai 50mln di euro per Darwin Nunez, ma non oltre per un giocatore non centrale nell'ultima stagione ed ormai fuori dal progetto. Parallelamente tiene vista la pista Lucca: non ai 40mln di euro chiesti dall'Udinese, ma a poco più di 30mln. Due nomi graditi per caratteristiche ad Antonio Conte, ma operazioni profondamente diverse: inserendo gli ingaggi quella per l'uruguayano diventa economicamente del doppio rispetto a quella per l'italiano e per questo la necessità è sistemare la situazione Osimhen.