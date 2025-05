Osimhen, niente Juve: pronto ingaggio choc in Arabia. Si chiude?

Sulle tracce di Victor Osimhen, che sta per tornare a Napoli dopo il prestito al Galatasaray, è tornato di prepotenza l’Al-Hilal: la Juve ci ha provato offrendo 85 milioni di euro, considerando che l’escape è valida esclusivamente per l’estero, ma il Napoli non ha voglia di rinforzare una concorrente in Italia. Ovviamente.

E così, come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, tratta con gli arabi così come sta facendo Osimhen: la prospettiva di stipendio, per lui, sarebbe superiore a 30 milioni di euro (la richiesta si aggira intorno ai 40). Anche il Galatasaray aspetta e incalza: ha i 75 milioni da investire e per convincere Osi è pronto a offrire 15 milioni di ingaggio a stagione.