Osimhen non è ancora partito! Romano: “Vuole abbassamento clausola a 75mln, si tratta”

E' molto vicino il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray. L'attaccante nigeriano sarebbe dovuto volare verso la Turchia già in serata per sostenere le visite mediche di rito nella mattinata di domani, ma il viaggio è stato rimandato in quanto mancano ancora delle parti dell'accordo da definire

A questo proposito arrivano notizie dell'ultim'ora Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, che su X scrive:

"Victor Osimhen e il suo team non sono ancora partiti per Istanbul poiché attendono la conferma formale sulle ultime due clausole. Il Galatasaray dovrebbe approvare la clausola della pausa di gennaio nel caso in cui i club più importanti volessero ingaggiare Osimhen. Vuole anche che la clausola rescissoria del Napoli sia di € 75 milioni.​​​​​​".

