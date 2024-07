Osimhen-PSG, Romano: "È nella lista del club se parte una punta. Il Napoli andrebbe su Lukaku"

Victor Osimhen è uno dei nomi più caldi di questa finestra di mercato estiva. Dato per sicuro partente durante l'anno, adesso sembra più complicato trovargli una collocazione a causa della clausola rescissoria ritenuta elevata dai club che lo cercano. Tra le squadre rimaste in corsa. oltre alcune piste arabe, c'è sicuramente il Paris Saint Germain.

Sulla trattativa si è espresso il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano con un tweet su X, parlando anche del suo eventuale sostituto: "Victor Osimhen rimane nella lista del Paris Saint-Germain nel caso in cui vendano un attaccante questa estate. Nessuna proposta formale sul tavolo, ma è uno dei nomi sulla lista del PSG, mentre anche i club della Saudi Pro League sono interessati. Se Osimhen dovesse partire, il Napoli ha intenzione di puntare su Romelu Lukaku".

