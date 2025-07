Osimhen sognava la Premier, ma costava troppo: l'esempio Gyokeres è chiaro

vedi letture

Victor Osimhen non è mai stato così vicino alla conferma al Galatasaray. Dopo una stagione in prestito, dopo un'annata da 41 partite e 37 gol, il facoltoso club di Istanbul è ora al lavoro per confermare il bomber nigeriano. Per trattenerlo, ma questa volta a titolo definitivo. L'accordo sull'ingaggio è già stato trovato, un contratto anche economicamente più pesante dei 12 milioni di euro che guadagnerebbe a Napoli fino al prossimo 30 giugno. In Turchia si parla di un accordo da 16 milioni a stagione più ulteriori ricavi derivanti da contratti pubblicitari.

Il Gala sta ora trattando col Napoli. La clausola è da 75 milioni di euro e le prime due offerte - 55 la prima, 60 la seconda - sono state rispedita al mittente sia perché ritenute troppo basse sia per modalità di pagamento che non convincono. Aurelio De Laurentiis si aspetta un rilancio e al contempo spera di chiudere il prima possibile questo affare, anche perché di alternative reali al Gala ce ne sono poche. Anzi pochissime: c'è solo l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, ma Osimhen in Arabia proprio non vuole andarci.

Come scrive Tmw, non è arrivato nulla dalla Premier League, dal campionato più competitivo e facoltoso al mondo in cui il calciatore di proprietà del Napoli sperava di mettersi alla prova. Però anche per i top club di Premier le cifre dell'affare Osimhen sono state ritenute troppo alte: 75 milioni di euro per il cartellino, 12 milioni di euro netti a stagione (ma anche di più per il contratto). Tanti, troppi soldi non solo per la Juventus ma anche per club come Manchester United o Arsenal. Un esempio? Per circa 75 milioni in queste ore i gunners stanno chiudendo l'acquisto di Viktor Gyokeres, ma stando alle ultime indiscrezioni della stampa portoghese l'attaccante svedese a Londra guadagnerà poco più di otto milioni di euro netti a stagione.