Piaceva al Napoli, ora Coppola lascia il Verona e vola in Premier League

vedi letture

Fresco di debutto con la nazionale maggiore, Diego Coppola saluta l'Hellas Verona - e più in generale la Serie A - per volare in Premier League. Il giovane difensore classe 2003 ha infatti trovato l'accordo per trasferirsi al Brighton: il club inglese ha scelto il centrale dell'Hellas Verona per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Coppola si trasferisce dunque in Premier League per la prima volta, dopo aver giocato 35 partite con la maglia gialloblù nella stagione appena conclusa. Affare chiuso, secondo quanto raccolto da TMW, per una cifra pari a 10 milioni.