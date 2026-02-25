Più Gomes che Goretzka, Romano: "Ma il Napoli non l'ha ancora bloccato, il motivo"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato del mercato del Napoli sul proprio canale YouTube: "Il Napoli a centrocampo sicuramente interverrà in estate. Uno dei nomi è Leon Goretzka che tra l'altro ci lega anche al mercato del Milan, perché sicuramente è stato un nome che è circolato anche per quanto riguarda il Milan. Ma sul Napoli posso dirvi che il Napoli dei sondaggi con l'agenzia di Goretzka li ha fatti già da gennaio per capire dal punto di vista economico quali sarebbero le richieste. Al momento il Napoli non è ancora andato avanti da gennaio, quindi per ora non si è rifatto sentire su Goretzka. Stanno circolando tante voci sul tedesco anche che riguardano l'Inter, ma al momento per Goretzka è tutto davvero aperto. Il giocatore si sta tenendo aperte tante porte. Aveva parlato con l'Atletico a gennaio, ha delle offerte anche in Premier League importanti dal punto di vista economico, quindi in questo momento il discorso Goretzka è davvero apertissimo.

Il Napoli da gennaio si è un po' fermato, oggi non ha ancora deciso di procedere, mentre rimane in contatto costante con Jorge Mendes per quanto riguarda Joao Gomes, il centrocampista brasiliano del Wolves, su cui ci sono diverse squadre. Quindi il Napoli non è solo, il Napoli non ha ancora bloccato il giocatore per due fattori. Il primo è la concorrenza. Ci sono tante squadre interessate a questo ragazzo e il secondo fattore è anche quello legato a quale sarà poi la scelta del Napoli sul tipo di centrocampista da andare a prendere. Quindi va fatta una scelta tecnica e quando si fa una scelta del genere su un giocatore comunque dal punto di vista dei costi importante, bisogna capire anche l'allenatore, la spesa, insomma ci sono tanti fattori da considerare. Però oggi dovessi ipotizzare una lista Napoli metterei avanti Joao Gomes rispetto a Leon Goretzka".