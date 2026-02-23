Futuro Conte, Il Fatto Quotidiano: confronto con ADL, ecco cosa filtra

Il Napoli cade con l'Atalanta in una partita piena zeppa di errori arbitrali. Al netto degli episodi, gli azzurri vengono raggiunti dalla Roma e ora devono guardarsi le spalle. Il Fatto Quotidiano oggi in edicola si sofferma sul futuro di Antonio Conte: "I punti che lo separano dallo scudetto, ora sono 14. Tanti, troppi, con 12 partite alla fine, per sperare davvero di poterlo raggiungere. Ma Antonio Conte era stato chiaro solo qualche settimana fa: parlare di titolo era fuori dalla realtà. E allora, il Napoli quarto in classifica si deve guardare indietro: +4 dal quinto posto. E lì si comincia a tremare. Perché non è solo una questione di classifica, ma di prestazioni

Lo staff è lo stesso, cioè quello che ha vinto lo scudetto, e la squadra era stata veramente rafforzata per permettere a Conte di affrontare al meglio tutti gli impegni È stato sbagliato qualcosa? E se si cosa? Sono interrogativi che a Napoli giá si pongono e che, indipendentemente da come andrá a finire (l'obiettivo, ora, resta quello di centrare quanto meno il quarto posto, verranno posti a fine anno. Quando si tireranno le somme Di nuovo.

Conte, infatti, si confronterà con la società per capire se il piano triennale stabilito un anno fa avrà ancora ragion d'essere. Tradotto: se restare ancora insieme o se separarsi. Una prospettiva che già era stata ventilata la scorsa estate e che ora sembra ripetersi Come si era ripetuta all'Inter e al Tottenham. E prima ancora al Chelsea. Tre esperienze biennali che fanno pensare a come il percorso dell'allenatore di fatto, abbia una durata temporale molto precisa. E che l'esperienza alla Juventus sia stata un'eccezione. Era durata tre anni, in bianconero. Lo stesso periodo che avrebbe in mente De Laurentiis. Avrebbe, appunto. É ancora tutto da stabilire".