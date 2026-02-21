Beukema, la permanenza non é certa: in caso di addio c’è già un’ipotesi per il sostituto

In difesa ci potrebbero essere partenze illustri. Lo scrive nel suo editoriale il direttore di Tmw, Niccolò Ceccarini, facendo il punto sulle strategie del Napoli: “Juan Jesus infatti andrà in scadenza e poi c’è anche la questione Beukema. L’olandese arrivato dal Bologna non ha trovato molta continuità. L’emergenza difensiva che si è creata (con l’ultimo infortunio anche di Rrahmani) può dargli possibilità importanti. E comunque I prossimi mesi saranno decisivi per capire cosa potrà accadere. Per lui c’è interesse in Premier League.

È evidente che in questo settore il Napoli dovrà pensare di intervenire. Tra i profili monitorati c’è sicuramente Solet dell’Udinese. Non è finita qua nel senso che l’ipotesi di un vice Di Lorenzo resta concreta per la prossima stagione. E qui attenzione a Zappa del Cagliari (che a gennaio è stato ad un soffio dal vestire la maglia azzurra). Per la fascia sono seguiti Norton-Cuffy del Genoa e Boey, di proprietà del Bayern Monaco, in prestito fino a giugno al Galatasaray”.