Conferme su Celik! Romano: "Agenti in contatto diretto con Napoli e altri due club"
TuttoNapoli.net
Il nome di Zeki Çelik entra nel radar del Napoli in vista del prossimo mercato. A fare il punto è Fabrizio Romano, che ha spiegato come al momento non ci sia un accordo per il rinnovo tra il terzino e la Roma. I giallorossi hanno avanzato delle proposte, ma l’intesa non è vicina.
Secondo Romano, non risulta un affare già chiuso con la Juventus, che sta valutando il profilo, così come Inter e Napoli. Ci sono stati contatti diretti con gli agenti del giocatore, attenzioni arrivate anche dalla Premier League. Scenario aperto in vista dell’estate.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Valentina De Laurentis: "Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città" di Daniele Rodia
Le più lette
Prossima partita
22 feb 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Atalanta
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoTuttonapoliInfortunio Rrahmani, tutte le soluzioni di Conte. E spunta ipotesi a sorpresa
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la squallida assonanza Vergara-Bastoni, i due missili di Conte, Alisson asfalta Lang e Buongiorno canta contro la paura
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Mancano 13 partite e sarà durissima, ecco cosa ho detto ai ragazzi. Su Alisson e Giovane..."
Redazione Tutto Napoli.netL'usura ha colpito anche McTominay, non ha recuperato: salta anche la Roma
Pierpaolo MatroneAlisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com