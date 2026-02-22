Conferme su Celik! Romano: "Agenti in contatto diretto con Napoli e altri due club"

Il nome di Zeki Çelik entra nel radar del Napoli in vista del prossimo mercato. A fare il punto è Fabrizio Romano, che ha spiegato come al momento non ci sia un accordo per il rinnovo tra il terzino e la Roma. I giallorossi hanno avanzato delle proposte, ma l’intesa non è vicina.

Secondo Romano, non risulta un affare già chiuso con la Juventus, che sta valutando il profilo, così come Inter e Napoli. Ci sono stati contatti diretti con gli agenti del giocatore, attenzioni arrivate anche dalla Premier League. Scenario aperto in vista dell’estate.