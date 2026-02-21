Celik accostato anche al Napoli, l’agente: “Nessun accordo con altri club”

Ottima stagione per Zeki Celik, diventato un punto fermo della Roma di Gian Piero Gasperini. Il laterale turco ha conquistato continuità e spazio, scalando le gerarchie fino a ritagliarsi un ruolo centrale nello scacchiere giallorosso. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club, anche alla luce di un contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

A fare chiarezza sul futuro del classe 1997 è stato il suo agente, Fazil Ozdemir, con una nota ufficiale: “Le voci secondo cui Zeki avrebbe raggiunto un accordo con un club non sono accurate. Attualmente gioca per un club importante, ed è naturale che squadre importanti in Italia e Inghilterra mostrino interesse per un giocatore che compete a questo livello e che il suo nome sia associato a tali club. Il suo contratto con la Roma scade a fine stagione; tuttavia, nutre grande rispetto per il club. In questa fase non si concentra su questioni contrattuali o di mercato. La sua piena attenzione e il suo impegno sono rivolti a supportare la Roma nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Riteniamo che tutte le altre questioni saranno affrontate e risolte a tempo debito, in modo professionale e rispettoso". Intanto la Roma lavora al rinnovo, mentre sullo sfondo restano vigili Juventus, Inter e Napoli. I numeri confermano il suo peso nella stagione: 28 presenze da titolare tra campionato ed Europa League, 4 assist e un gol, segnato nel 2-0 contro l’Udinese.