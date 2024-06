Quando Lukaku disse: "Conte? Combatterò fino alla morte per lui!"

Nel maggio del 2021 Romelu Lukaku parlava così di Conte, suo allenatore all'Inter, con cui ha segnato 64 gol in 2 stagioni, numeri da record

Nel maggio del 2021 Romelu Lukaku parlava così di Conte, suo allenatore all'Inter, con cui ha segnato 64 gol in 2 stagioni, numeri da record per il belga che ora piace al Napoli: “Combatterò fino alla morte per lui. Non ero stato in grado di raggiungerlo al Chelsea, ma avevo sempre detto che avrei giocato per lui il giorno in cui avrei lasciato il Manchester United.

Mi ha detto in maniera molto diretta: ‘Se non lavori in allenamento, non giocherai, ed è essenziale che tu possa giocare spalle alla porta’. È importante incontrare persone che ti dicano davvero la verità per farti migliorare".