Tutto su Lukaku: numeri show da 12 anni e con Conte si scatena

Tutto su Lukaku se parte, come sembra, Osimhen. Non esistono al momento altre priorità per Conte. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio di Sky Sport: "Se Osimhen andrà via, come presumiamo, il Napoli ha scelto Lukaku. Vuole lui. E' la primissima scelta, il belga ha già parlato con Conte. I due sono ancora in flirt e potrebbero ritrovarsi a Napoli".

Lukaku, 31 anni appena compiuti, è reduce da un'ottima stagione alla Roma in prestito con 21 gol. Nei due anni con Conte all'Inter il belga ha segnato 64 gol. In generale negli ultimi dodici anni, ovvero da quando è esploso, da quando è un protagonista assoluto d'area di rigore, non è mai sceso al di sotto dei 14 gol stagionali da più di dieci anni. Per il Napoli è una garanzia.