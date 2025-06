Quante uscite previste: almeno undici calciatori possono partire, l'elenco

Ci sarà tanto da lavorare questa estate per il ds Manna. Tanti arrivi ma anche diverse cessioni. Sono tanti i giocatori pronti ad andare via, a quanto pare, secondo quanto scrive Tuttosport oggi in edicola. "Non si tratta di un restyling, ma di una metamorfosi sostanziale, con oltre undici calciatori - tra cui i rientranti da prestiti - che potrebbero lasciare il club: Rafa Marin, Zanoli, Cajuste, Folorunsho, Hasa, Lindstrom, Zerbin, Ngonge, Simeone, Cheddira e Osimhen. Ma ci sono anche giocatori in dubbio come Anguissa, Lobotka e Rrahmani, tutti e tre attenzionati da club arabi".