Quanto costa davvero Gyokeres? Possibile braccio di ferro tra lo Sporting e l'agente

Gyokeres tra clausola, promesse e più di 100 gol in due anni: quanto costa davvero? Così titola l'interessante focus presentato da Tuttomercatoweb sull'attaccante svedese, oggetto del desiderio di tanti club: "Da diversi giorni è questa la domanda più in voga tra gli operatori di mercato dei club più importanti. Dai dirigenti di tutte le società che hanno mostrato un interesse più o meno concreto per il numero 9 classe '98 nato a Stoccolma e cresciuto nel Brommapojkarna prima di vagare tra Inghilterra, Germania e Galles. Prima di trovare la sua definitiva consacrazione in Portogallo.

La domanda non è di quelle banali. Tutt'altro. Perché oggi a questo quesito ci sono due risposte diverse: da un lato quella dello Sporting Club di Portogallo, dall'altro quella di Hasan Cetinkaya: il procuratore di Gyökeres, anche lui svedese. Cetinkaya negli ultimi giorni sul costo del cartellino del suo assistito più importante s'è espresso così: "Abbiamo la prova scritta che lo Sporting gli ha promesso che lo avrebbe lasciato andare per 60 milioni di euro più ulteriori 10 di bonus".

Parole che non hanno fatto piacere alla società lusitana, frasi a cui il presidente dello Sporting Frederico Varandas ha replicato così: “Lo Sporting non esigerà la clausola di risoluzione da 100 milioni di euro, ma dovreste conoscermi meglio: minacce, ricatti, offese, con me non funzionano. Non è vero che gli ho promesso che sarebbe andato via: con me questi ricatti non funzionano e con questa manovra dell'agente la situazione non farà che peggiorare".

Tra Hasan Cetinkaya e i vertici dello Sporting è insomma in corso un vero e proprio braccio di ferro. Ma proprio da questo tira e molla dipendono le trattative coi club interessati: con l'Arsenal, con la Juventus e con qualsivoglia club oggi voglia acquistare quanto di più simile esista a Haaland sul mercato perché nelle ultime due stagioni Gyökeres con la maglia dello Sporting ha realizzato 97 gol in 102 partite. Più di 100 reti se si considerano anche quelle con la nazionale svedese. Numeri impressionanti per un calciatore che ha da poco compiuto 27 anni, che facendo la tara tra le varie dichiarazioni ha oggi una valutazione di 80-90 milioni di euro più un ingaggio da corrispondergli tutt'altro che banale. Chi la spunterà?".