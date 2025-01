Ultim'ora Rai - Garnacho-Napoli in stallo, conferme su Amuzu dell’Anderlecht! Le ultime su Comuzzo

In questi minuti è in corso un vertice tra i dirigenti della Fiorentina e l’agente di Pietro Comuzzo, Michelangelo Minieri. Il difensore spinge per il Napoli, ma il club azzurro deve aumentare l’offerta e avvicinarsi almeno ai 35 milioni di euro rispetto alla richiesta di 40 del presidente gigliato Rocco Commisso. Stando a quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai nel corso del Tg3 Campania, non è escluso che in queste ore De Laurentiis possa chiamare il numero uno viola per sbloccare la situazione. Il procuratore di Comuzzo è anche lo stesso di Ghilardi del Verona che potrebbe intrigare e non poco Palladino.

Per quanto riguarda l’erede di Kvaratskhelia, invece, problemi forse insormontabili per Alejandro Garnacho. Il Napoli non va oltre i 50 milioni di euro + 7 di bonus facilmente raggiungibili, lo United è fermo a 65. Se non si sbloccherà la situazione, il club azzurro valuterà altri profili. E’ ufficiale, intanto, l’interesse per Francis Amuzu, danese naturalizzato belga dell’Anderlecht, che potrebbe essere una situazione tampone in attesa di un titolare a giugno. Cyril Ngonge non lascerà Napoli, mentre per quanto riguarda Cristiano Biraghi, non risultano contatti con il Napoli.