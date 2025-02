Ultim'ora Rai - Saint-Maximin, c'è ottimismo ma non è chiusa: c'è un problema da risolvere

Allan Saint-Maximin è molto vicino a trasferirsi al Napoli, ma stando alle ultime l'affare non è ancora definito del tutto in quanto ci sono gli ultimi nodi da sciogliere. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, che nel corso di TGR RAI ha detto: "Da Napoli mi dicono di non dare ancora ancora per fatto l'arrivo di Saint-Maximin, si stanno risolvendo alcuni problemi relativi a stipendio e commissioni. Non è ancora del tutto definito l'affare, il Napoli è prudente, ma comunque ottimista per la chiusura dell'operazione per il giocatore francese".

Su Comuzzo: "Da domani Michelangelo Minieri, agente del difensore centrale, si trasferirà a Firenze per cercare di mediare tra Napoli e Fiorentina per farlo arrivare da Conte. Le cifre ufficiali sono le seguenti: il Napoli offre 30 milioni più cinque di bonus, mentre Commisso ne vuole 40, c'è da capire che se nei 40 che chiede Commisso cinque sono di bonus o meno".