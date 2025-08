Cajuste, rilancio Ipswich! E’ asta con gli arabi: cifre e formula

Jens Cajuste resta in uscita dal Napoli. Il centrocampista svedese, dopo l'ultima annata trascorsa in prestito all'Ipswich Town, potrebbe tornare nello stesso club, nel frattempo retrocesso dalla Premier League alla Champions League. Il sodalizio inglese ha infatti avanzato una proposta ufficiale alla società azzurra, come riferito da Matteo Moretto tramite il canale Youtube di Fabrizio Romano:

"Al Napoli è arrivata un'offerta ufficiale da parte dell'Ipswich Town per Cajuste, squadra in cui il calciatore ha giocato la scorsa stagione in prestito. Due milioni di euro di prestito oneroso con diritto di riscatto a 7,5 milioni che diventerebbe obbligatorio in caso di promozione in Premier League. Oltre all'Ipswich c'è anche il Neom, squadra araba, e vedremo come andranno i dialoghi. Cajuste resta in uscita dal Napoli".