Relevo - Psg sempre più vicina a Kvaratskhelia: due nomi per l'erede

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, esperto di mercato, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Billing dovrebbe essere partito dall’Inghilterra, è atteso in Italia per il primo pomeriggio. Danilo? Entro il fine settimana si dovrebbe liberare dalla Juventus, la questione non è imminente, poi per la prossima settimana il Napoli potrebbe sferrare il colpo.

Kvaratskhelia? Lo vedo più a Parigi che a Napoli, nel breve periodo la questione PSG può andare avanti perchè il rinnovo è fermo ed il giocatore ha già espresso il desiderio di andare a giocare in Francia. Serve l’accordo economico però, il Napoli si sta guardando intorno toccando più profili. Zhegrova piace molto, ma il Lille non apre, poi piace anche Chiesa. Rafa Marin? Il Villarreal spera di chiudere, ma la decisione è in mano al Napoli che preferirebbe mandarlo in prestito al Como. C’è una porticina aperta per la questione Como”.