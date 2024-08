Repubblica - Conte vuole due scozzesi, McTominay primo obiettivo: ha rifiutato altre offerte

Il Napoli riaccoglie in gruppo Gianluca Gaetano, ma continua a cercare rinforzi a centrocampo per accontentare Antonio Conte. Le ultime sulle operazioni per la mediana le riporta l'edizione online de La Repubblica.

Antonio Conte preme per avere Scott McTominay, il centrocampista del Manchester United è il primo obiettivo del tecnico azzurro. Il 27enne dei Red Devils ha rifiutato alcune offerte per il Napoli, ma il tempo stringe e il club di De Laurentiis deve fare in fretta. L'altro centrocampista scozzese richiesto da Conte è Billy Gilmour del Brighton. In questo caso i due club non sono lontani. II Napoli spera di chiudere l'operazione entro la fine di questa settimana.