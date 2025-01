Repubblica - Se Garnacho slitta all'estate, il Napoli ha due alternative

Esiste un’alternativa immediata a Garnacho per la corsia mancina del Napoli, per rinforzare la squadra dopo l’addio di Kvaratskhelia. Ne parla il quotidiano Repubblica oggi in edicola.

Se l’affare Garnacho dovesse slittare a giugno, dato che il Napoli vuole comunque fare l’investimento per l’argentino, il piano B per l’immediato sarebbe il prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione di Federico Chiesa, oggi al Liverpool. Tutto però dipenderà dall’eventuale apertura del calciatore italiano, che al momento sembra star bene in Premier League. Altro nome possibile: quello di Ndoye del Bologna.