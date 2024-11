Repubblica - Simeone al Torino a giugno? ADL già ha il nome del sostituto

In vista di domenica, come riportato dal quotidiano Repubblica oggi in edicola, il Torino insiste per Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ma gli azzurri non lo cedono: "Il pensiero fisso è Giovanni Simeone che garantisce gol e grinta da vendere. Le avances granata nei confronti del Napoli durano ormai da mesi, ma la risposta è ferma e cortese. “Grazie, ma Giovanni non si muove”.

Non è tanto una questione di valutazione – il Napoli ovviamente non si priverebbe mai del Cholito in prestito – ma di opportunità. Simeone ha la fiducia di Antonio Conte che lo ha rilanciato in questo avvio di stagione e rinunciare ad una risorsa così preziosa a metà campionato potrebbe essere controproducente. Il club azzurro ha rinviato ogni discorso in estate, quando si verificherà pure il fronte relativo ad Ange Bonny, il centravanti francese del Parma che piace tanto a Conte".