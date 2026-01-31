Retroscena Cds - Alisson, decisiva la sua volontà e la telefonata di Conte

Alisson Santos, ormai ci siamo: il Napoli è pronto a chiudere l’acquisto dell’ala sinistra brasiliana dello Sporting Lisbona e lui si prepara a volare in Italia. Lo racconta il Corriere dello Sport che fornisce anche un retroscena sulla trattativa che porterà il brasiliano all'ombra del Vesuvio con un prestito oneroso da poco più di 3 milioni e un diritto di riscatto che, bonus compresi, potrebbe far schizzare l’operazione in estate a 20 milioni complessivi.

Il ds Manna ha raggiunto il presidente De Laurentiis e l’ad Chiavelli nel solito hotel di corso Vittorio Emanuele e poche ore dopo è filato via con l’intesa in tasca. Decisiva la volontà di Alisson - racconta il quotidiano sportivo -, molto motivato dopo la chiamata di Conte e impaziente di raggiungere quella che ormai può anche essere considerata la sua nuova squadra. Lascerà la Champions, ma potrebbe tornare utile al Napoli per blindare la qualificazione Champions.