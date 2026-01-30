Tifosi accostano un nome al Napoli, Romano: "Ma non è in vendita"

vedi letture

Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha parlato anche del Napoli e di un nome che i tifosi accostavano al club azzurro. Un profilo però da escludere, almeno per gennaio: "Un nome che ci avete chiesto in tantissimi: Mathys Tel. Per la Roma, per la Juve, per il Napoli. Tel non è in uscita dal Tottenham.

Il Tottenham non ha mai dato il via libera e oggi ha comunicato al giocatore di restare. Posso dirvi che su Tel la situazione è sempre stata chiara: nel caso di prestito sarebbe andato al Paris FC, quindi pronto a tornare in Francia, ma l’operazione non si farà perché Tel non è in vendita né in prestito".