Nome nuovo per l'attacco: proposto Isidor del Sunderland
"Proposto anche Wilson Isidor del Sunderland" scrive Gianlugi Longari, giornalista di Sportitalia, sul suo profilo X. Isidor, classe 2000, ex Monaco e Zenit, è un esterno francese autore di 15 gol in 50 presenze dal 2024 con il club inglese. Al momento in pole c'è Alisson ma a quanto pare il Napoli lascia aperta porta anche ad altre soluzioni eventuali.
