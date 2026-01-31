Ufficiale

Ngonge, arrivano gli annunci: va all'Espanyol, svelata la formula

Ngonge, arrivano gli annunci: va all'Espanyol, svelata la formulaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:54Calciomercato Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net

È arrivata anche l’ufficialità, dopo la risoluzione del prestito con il Torino, Cyril Ngonge si è unito all’Espanyol. Arriva dal Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.  Questo il comunicato pubblicato sul sito del club catalano:

“Cyril Ngonge (26/05/2000, Uccle, Bruxelles) giocherà per l'RCD Espanyol fino al termine della stagione, dopo l'accordo di prestito raggiunto tra l'SSC  Napoli e la squadra biancoblu. Ngonge arriva all'RCD Espanyol in prestito, anche se la squadra catalana si riserva un'opzione di acquisto non obbligatoria alla fine di questa stagione”. Anche il Napoli ha annunciato il trasferimento di Ngonge che dal Torino dunque si sposta in prestito in Liga.