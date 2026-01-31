Comuzzo al Maradona da avversario: il Napoli sfondò i 30mln, ma ora s'è perso

Comuzzo, chi si rivede. Un anno dopo, il difensore viola sarà nello stadio del club che offrì alla Fiorentina una cifra altissima per provare ad aggiudicarselo, ricorda quest'oggi il Corriere dello Sport sottolineando che il Napoli si spinse oltre i 30 milioni di euro facendo i conti con il rifiuto di Rocco Commisso, che dichiarò di non voler cedere il giocatore per meno di 40 milioni.

Da quel momento ci sono stati dodici mesi in cui Comuzzo è rimasto a Firenze nonostante le lusinghe estive da 40 milioni dell’Al-Hilal (scartato dal classe 2005) e da 25 dell'Atalanta. Il Napoli sarebbe stato pronta a fare follie per un ragazzo che nell'ultimo periodo però si è di nuovo un po’ perso, come tutta la squadra che sta avendo non poche difficoltà.