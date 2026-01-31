Comuzzo al Maradona da avversario: il Napoli sfondò i 30mln, ma ora s'è perso
TuttoNapoli.net
Comuzzo, chi si rivede. Un anno dopo, il difensore viola sarà nello stadio del club che offrì alla Fiorentina una cifra altissima per provare ad aggiudicarselo, ricorda quest'oggi il Corriere dello Sport sottolineando che il Napoli si spinse oltre i 30 milioni di euro facendo i conti con il rifiuto di Rocco Commisso, che dichiarò di non voler cedere il giocatore per meno di 40 milioni.
Da quel momento ci sono stati dodici mesi in cui Comuzzo è rimasto a Firenze nonostante le lusinghe estive da 40 milioni dell’Al-Hilal (scartato dal classe 2005) e da 25 dell'Atalanta. Il Napoli sarebbe stato pronta a fare follie per un ragazzo che nell'ultimo periodo però si è di nuovo un po’ perso, come tutta la squadra che sta avendo non poche difficoltà.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina TuttonapoliUna Champions mortificante: i limiti di Conte e la disastrosa gestione della rosa di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
31 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Fiorentina
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com