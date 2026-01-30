Nkunku nome a sorpresa? Sky: "Il Milan lo offre, il Napoli ci pensa?"

Ultime sul mercato del Napoli con l'intervento di Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, intervenuto a Radio Marte: “Mancano tre giorni e mezzo alla fine del mercato, dopo l’uscita dalla Champions il Napoli non ha cambiato strategia. Serve agli azzurri un attaccante esterno, l’obiettivo minimo è di partecipare alla Champions il prossimo anno. De Laurentiis non ha deposto le armi e proverà a chiudere l’acquisto di un attaccante esterno. Il Fenerbahce sta molto avanti con l’Atalanta nei colloqui per Lookman. Se si riuscisse a chiudere, Sulemana non partirà. Alisson Santos dello Sporting Lisbona è l’obiettivo più concreto.

Sterling ha numeri importanti e rappresenta un’opzione. Nkounkou potrebbe essere scalzato al Milan dall’arrivo di Mateta, e partire anche in prestito a gennaio. Anche la Roma ha fatto un primo sondaggio per Nkounku, vediamo se può interessare anche al Napoli".