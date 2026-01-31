Torino-Marianucci, manca solo l'annuncio: il difensore è già in città

Il Torino è pronto ad ufficializzare il nuovo difensore Luca Marianucci, arrivato dal Napoli in prestito secco. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il difensore è appena sbarcato all’aeroporto di Caselle ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con i granata, i quali se lo sono accaparrati battendo la forte concorrenza di Cremonese e Sassuolo.

Il giocatore è pronto a riprendere quel percorso di crescita fatto intravedere all’Empoli e frenato con il passaggio in estate al Napoli, dove Antonio Conte lo ha utilizzato con il contagocce. Con i partenopei Marianucci ha raccolto appena due presenze, di cui soltanto una da titolare. Ha messo anche a segno un assist che però non è servito a far cambiare idea all'allenatore.