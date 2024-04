Retroscena Conte: stipendio non è un problema, ADL lo ha già accontentato una volta

Lo stipendio alto di Antonio Conte, sogno per la panchina del Napoli, non sarebbe un problema per De Laurentiis

TuttoNapoli.net

Lo stipendio alto di Antonio Conte, sogno per la panchina del Napoli, non sarebbe un problema per De Laurentiis, che già in autunno era disposto ad accontentare Antonio in tutto: se vai a bussare alla porta di un allenatore top, sai che devi mettere in preventivo un contratto alla sua altezza, in linea con ciò che percepiva al Tottenham. Il nome dell’ex c.t., non a caso, viene accostato a Liverpool e Bayern, ma De Laurentiis ci proverà lo stesso finché Conte sarà senza panchina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.