Retroscena De Bruyne: ha scelto Napoli e interrotto contatti anche con la Juve

Kevin de Bruyne è sempre più vicino al Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista belga ha interrotto alla vigilia della partita del club partenopeo contro il Cagliari tutti i contatti con i club che gli hanno fatto una proposta, ovvero Liverpool, Chicago, Juventus e Marsiglia. L'ex Wolfsburg ha deciso di ricominciare la sua vita in Campania, anche perché il direttore sportivo Giovanni Manna lo ha chiamato prima di chiunque altro, facendolo sentire importantissimo e di conseguenza è stata colmata anche la distanza economica, che adesso è minima.

La società e il calciatore hanno già stilato il programma dei prossimi giorni: il fuoriclasse andrà in vacanza a Ibiza insieme alla sua famiglia e poi, dopo il 2 giugno, andranno in scena le visite mediche. I suoi legali nel frattempo sono attesi oggi in città per incontrare il Napoli e in seguito completeranno l'acquisto della casa. Non è stato banale individuare un'abitazione che gli permetta di soddisfare le esigenze di privacy e serenità ambientale perché la priorità della moglie erano anche l'agio e la felicità sue e dei suoi figli.

Il 33enne è uomo da 651 presenze e 155 gol con i club, ai quali sono da aggiungere le 109 presenze e le 30 reti con il Belgio, senza contare gli assist, che ammontano a un numero ancora maggiore.