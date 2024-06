Retroscena Di Lorenzo: per ADL non ha prezzo e non tratta con nessuno

Il Napoli blinda Giovanni Di Lorenzo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Il Napoli blinda Giovanni Di Lorenzo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La sintesi è che il club azzurro non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore e dunque di trattare. Non c’è prezzo: la linea condivisa da tutte le parti in causa - presidente, ds, allenatore - in questo preciso momento storico è questa. Tra l’altro, sembrava che oggi potesse andare in scena un incontro con l’agente del capitano, ma alla fine non se n’è fatto più nulla".