Retroscena Kean, Il Mattino: "ADL l'aveva sondato dopo il ko di Lukaku, secco 'no' di Commisso"

Il nome di Moise Kean è stato tra quelli accostati al Napoli sia nelle settimane precedenti all’arrivo di Lorenzo Lucca, sia dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, il club azzurro aveva effettivamente sondato la pista legata all’attaccante classe 2000 della Fiorentina, ricostruendo i contatti intercorsi durante il mercato estivo.

La clausola e l’occasione mancata

Dal 1° al 15 luglio la trattativa avrebbe potuto avere margini concreti: in quel periodo, infatti, nel contratto di Kean era attiva una clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Un’occasione che il Napoli non ha colto, lasciando scadere la finestra utile.

Il muro viola

Una volta decaduta la clausola, ogni possibilità di affondo è stata azzerata. Rocco Commisso non ha mai preso in considerazione la cessione del suo centravanti, considerato il fulcro del progetto tecnico di Italiano. Così, dopo lo stop forzato di Lukaku e prima dell’assalto finale a Rasmus Højlund, De Laurentiis ha provato a sondare ancora la pista Kean, ricevendo però un “no” immediato dal patron gigliato