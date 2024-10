Retroscena Lobotka: il Barcellona l'ha contattato, ma non è caduto in tentazione

Stanislav Lobotka è stato tra i migliori in campo contro il Como e ha stregato anche l'allenatore avversario Cesc Fabregas. Ma non è il primo, anche un altro spagnolo - e un'altra (squadra) spagnola - lo voleva. Il retroscena lo racconta il Corriere dello Sport: "Di quanto fosse forte Stan se n'era reso conto pure Xavi, l'anno scorso, quando allenava il Barcellona e affrontò il Napoli in Champions.

Anche lui, come Fabregas, avrebbe fatto carte false per averlo. Il sondaggio c'era stato e se i catalani bussano alla tua porta, di solito tutti o quasi rispondono con un occhiolino. Lobotka, però, non è mai caduto in tentazione. Sta bene a Napoli, benissimo, l'ha detto più volte anche dalla Slovacchia, dove ora c'è il ct Calzona ad accoglierlo, magari anche lui, con una standing ovation".