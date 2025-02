Retroscena Ndoye: assalto a fine mercato, il motivo per cui è saltata

vedi letture

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto a Canale 8 a Ne Parliamo il Lunedì parlando del momento che sta vivendo il Napoli dopo il ko di Como: "C'è una forma di rimpianto che va ingrossandosi. Lo spartiacque è il mercato, non possiamo far finta che non sia successo nulla. In quel momento è cambiata la realtà dei fatti. Il Napoli capolista rinuncia al più forte giocatore in organico e si indebolisce. Però poi esiste un calcio senza Kvara. Quella è stata una scelta strategica della società, ma per me si poteva fare altro. Ma nel Napoli nulla capita che non sia stato deciso da De Laurentiis e Chiavelli.

Il club ha deciso di investire a giugno col tesoretto, intanto ora vai avanti con la sofferenza. Prima scegli Garnacho e Adeyemi, scelte forti anche economicamente. Poi quando vengono meno queste prime scelte, vai a riparare su Okafor. Evidentemente c'è un passaggio che indirizza tutto ciò, ovvero gli infortuni di Neres, Olivera e Spinazzola. Tutti insieme. Il Napoli ci aveva provato con Ndoye con Ngonge al Bologna, ma il Bologna non voleva contropartite, solo soldi".