Retroscena Neres: ADL verserà una percentuale anche al San Paolo, la cifra

Come scrive il Cds oggi in edicola, anche il San Paolo, la squadra in cui è cresciuto David Neres e da cui Ferlaino acquistò il leggendario centravanti nel 1987, ha guadagnato dall’operazione con il Benfica: in virtù del contributo di solidarietà Fifa che premia le società che hanno partecipato all’educazione e alla formazione del calciatore, ha incassato una somma pari al 3% della cifra totale che il Napoli ha versato ai portoghesi. Ovvero: 850mila euro circa.