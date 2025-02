Retroscena Pongracic: no secco di Pradè al Napoli dopo che era sfumato Danilo

Come riporta Tmw, Pongracic fino a metà gennaio era ai margini della Fiorentina, aveva assunto a tutti gli effetti le sembianze dell'investimento sbagliato. Quando però la squadra viola ha attraversato il suo momento più complicato, e Comuzzo commesso qualche errore di troppo, Palladino l'ha ripescato e Pongracic è stato bravo a fornire quelle risposte che tutti si aspettavano già dalla scorsa estate.

La rinascita della Fiorentina, squadra che con l'Inter ha conquistato il suo terzo successo consecutivo, passa anche dal suo ritorno in campo da titolare a partire dallo scorso 26 gennaio. E da un no al Napoli che qualche giorno prima, sfumata l'opportunità Danilo, l'aveva chiesto in prestito ricevendo immediate picche da Daniele Pradé.