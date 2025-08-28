Rinforzata area scouting: in arrivo Milanetto, ex capo osservatori Torino

Come scrive il giornalista Nicolò Schira sui social, il Napoli ha rinforzato la propria area scouting con l’ingaggio di Omar Milanetto, ex capo degli osservatori di Torino, Genoa e Cesena. Milanetto da calciatore è stato anche compagno di Hamsik ai tempi del Brescia. Ironia della sorte, l'allora dg Marino seguì proprio lui durante una partita dal vivo e rimase invece colpito dal giovanissimo slovacco con la cresta che poi ha fatto la storia in maglia azzurra diventando capitano.

